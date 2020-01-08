والدة القتيل بفيلا نانسي عجرم تكشف لـ"الوطن" تفاصيل جديدة: اللي في الفيديو مش ابني

تتلعثم كلما ذكرت اسمه، تخالط الدموع كلماتها بمجرد الحديث عن "محمد حسن"، نجلها المقتول في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم منذ أيام، تستجمع قوتها بصعوبة، لكشف تفاصيل جديدة تخص الواقعة، مناقضة لما روُيت من المطربة ومحامي "شريك حياتها".

والدة القتيل: يوجد "لغز كبير" بقضية مقتل ابني

"اللي في الفيديو والله مش ابني، ولدي اتقتل من قبل هالمقطع المصور".. كلمات صادمة تدافع بها الأم "فاطمة الموسى"، القانطة بقرية "بسقلا" بمحافظة إدلب السورية، عن نجلها، خلال حديثها لـ"الوطن"، موضحة أن الشخص الملثم الذي ظهر في مقطع الفيديو الأول، الذي تداوله الصحف اللبنانية، تحت مسمى "تفريغ الكاميرات الداخلية لمنزل نانسي عجرم"، ليس ابنها إطلاقا، كما أن الصورة المنتشرة للشخص المتوشح بالسواد الملقى على الأرض وحوله دماء داخل فيلا الفنانة اللبنانية لم يكن نجلها أيضا، "كل الحاجات دي مفبركة.. وفي لغز كتير كبير بمقتل ابني.. أنا عايزة حقه".

فاطمة الموسى: الكل بيعرف أخلاق ابني الراحل

وعن علمها مسبقا برغبة ابنها باقتحام الفيلا، تؤكد "فاطمة" بأنه لم تتواصل معه ليلة الحادثة، إلا أن زوجة الراحل وأم طفليه، أخبرتها أنه سافر إلى بيروت لإحضار بقية مستحقاته المالية من أحد العملاء، وعند عودتها سيسافران إلى سوريا مع طفليهما، لأن العيش ضاق به بلبنان، متابعة أن "حسن" يعمل "جنايني" بشكل غير منتظم، وسبق أن تعاون مع العديد من الفنانين والمطاعم الشهيرة ببيروت وغيرها من المدن اللبنانية على مدار 8 سنوات، "الكل بيعرف أخلاق ابني وأدبه وأمانته".

رغم أنها تفاجئت بنبأ مقتل "ابنها"، إلا أنها تُجزم بأن ما يحمله مجرد "مسدس لعبة"، مبرهنة وجهة نظرها بأن نجلها لا يملك نقود كافية لذلك، حتى أنه ليس لديه هاتف محمول خاص به، "كيف يشتري سلاح وهو ما معه مصاري؟!، وبعدين اللي عايز يسرق بيخطط وبيجيب عصابة ما بيروح لحاله"، لافتة إلى أنه تواصل عدة مرات مع جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، للمطالبة ببقية مستحقاته المالية، ولكن دون جدوى، مستطردة أنه لم يسبق للقتيل التعامل مباشرة مع "نانسي".

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تساؤلات عدة توجهها والدة القتيل إلى الرأي العام، من خلال "الوطن"، ممثلة في: "لماذا قتل ابني بـ16 رصاصة؟ وهو لا يملك سلاح حقيقي"، "كيف أصيبت نانسي بشظية في قدمها، وهي لم تظهر بالكاميرات، فضلا عن أن ابني لا يحمل سلاحا؟!"، و"لماذا قيل أن محمد حاول اقتحام غرفة الأطفال بينما وُجدت جثته بالمطبخ"، و"كيف يتمكن ابني من تخطي سور المنزل الحديدي، والمرور بالفيلا واقتحام المنزل وسط وجود عدد كبير من الحراسة الخاصة؟"، و"لماذا لا تظهر كل التسجيلات بحجة تعطل بعض الكاميرات"، مطالبة بظهور الحقيقة ومحاكاة عادلة لـ"الهاشم"، مختتمة حديثها بأن زوجها سافر إلى العاصمة اللبنانية لتوكيل محامي للتحقيق في قضية مقتل نجلهما، مساء أمس.

الإفراج عن زوج نانسي عجرم

صباح أمس الثلاثاء، قررت النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان،​ القاضية ​غادة عون، الإفراج عن فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.

وأوضحت قناة "LBC" اللبنانية، أن قرار النائب بالإفراج جاء بعد إطلاعها على كل الملف وكاميرات المراقبة والأدلة، وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعًا مشروعًا عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان".

مدير أعمال نانسي عجرم ينفي عمل القتيل بمنزل الفنانة اللبنانية

جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نفى الأخبار التي تداولتها الصحف والمواقع السورية حول أن يكون القتيل السوري محمد حسن الموسى الذي اقتحم منزلها أول أمس كان يعمل لديها في حديقتها الخاصة.

وخلال حديثه لـ"الوطن" قال: "هذه الأخبار ما هي إلا افتراءات وكذب، وليس لها أي أساس من الصحة"، مضيفا: "هل من يحاول أخذ مستحقاته يأتي فى منتصف الليل ومعه سلاح وملثم، كذبة ليس لها أي معنى، وهل يعقل أن نانسي عجرم لا تدفع مستحقات شخص، الجميع يعرف أن نانسي عجرم شخصية خيرة".