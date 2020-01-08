تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت الملابس الشتويه

دائما ما نستعمل فى الشتاء العديد من الاكسسوارات للحمايه من البرد و المطر و فى بعض الاحيان قد يكون الوقف محيرا فلا نعلم كيف نتصرف مع كل تلك الاكسسوارات من قبعات و مظلات و قفازات.

فى حاله ارتداء قبعه فوق الرأس فيجب نزعها عند دخول الاماكن المغلقه.

كذلك الحال بالنسبه للقفازات من المستحسن خلعها ايضا فور دخولنا اى مكان مغلق.

اثناء استعمال المظله فى الطريق يجب مراعاه من حولنا والتأكد من انها لن تصدم بمظلات الاخرين.

اما عند صعودنا لوسائل النقل فيجب اغلاق المظله قبل صعودنا فى وسائل النقل و تجنب ملامستها لملابس اى من الاشخاص حولنا خاصه ان كانت مبلله.

عند الدخول لاى مكان مغلق يتم غلق المظله ثم وضعها فى المكان المخصص للمظلات مع مراعاه عدم تبلل الارضيه.

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لا يفضل مصافحه الاخرين اثناء ارتداء القفازات و لكنه قد يكون مسموح فى حدود معينه مثل فى حاله المشى فى الشارع و ملاقاه احد الاصدقاء بدون ميعاد مسبق.

فور دخول اى مكان مغلق يتم خلع المعطف و طبيعه المكان هى ما ستجعلنا نحدد ماذا سنفعل بالمعطف فمن الممكن اعطائه للموظف المختص لتعليقه او تعليقه على ظهر الكرسى الذى سنجلس عليه و مسموح ايضا ان يتم وضعه فى الكرسى الفارغ.

عند زياره احدهم ان كان الحذاء متسخ بسبب الشتاء و الطريق فيجب سؤال المضيف عن امكانيه خلعه قبل دخول المنزل و فى المقابل يجب على المضيف ان يعد بديل للحذاء لضيوفه.

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