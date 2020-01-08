تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت لبس الذهب و المجوهرات

لا تستطيع ان تقاوم اى امرأه ارتداء الذهب و المجوهرات و لكن عدم اتباع اصول اتيكيت لبس الذهب و المجوهرات قد يظهرها بصوره غير لائقه امام الناس و على العكس فاتباع القواعد الصحيحه يزيد من اناقتها و جمالها.

المجوهرات والذهب هى اكسسوارات شخصيه فلا داعى لمحاوله اظهار انك تمتلكين العديد من القطع و ترتديهم كلهم مره واحده.

كل مرحله عمريه لها مجوهرات خاصه بها فأن كنتى فى سن المراهقه فأختارى الاحجام الصغيره او المتوسطه و السلاسل الرفيعه و تكون القلاده صغيره لتضفى عليك نوعا من الحيويه و يفضل الذهب الابيض و ليس الاصفر فى ذلك السن.



اما من هم اكبر من سن المراهقه فعليك ان تختارى الوان تناسب لون بشرتك و عينيك اما الحجم فيكون مناسبا لليد و من المفضل الابتعاد عن الاحجام الكبيره.

لا يتم خلط الذهب الابيض مع الاصفر فأن كنت ترتدين قطعه من الذهب الابيض فلا ترتدى قطعه اخرى من الذهب الاصفر.

يجب مراعاه لون الملابس عند اختيار المجوهرات فبعض الالوان لا تتناغم مع الذهب الاصفر و بالعكس اما الالوان الاساسيه مثل الابيض او الاسود فنترك لك حريه الاختيار. الاهم هنا هو التناغم بين المجوهرات و لون الملابس.

اختارى ما يناسب جسمك , فان كانت رقبتك طويله فاختارى عقد قصير و العكس. اما ان كنتى طويله فاختارى اقراط طويله و العكس ايضا صحيح.

عند اختيار الخاتم يجب مراعاه طول الاصابع و حجمها فكلما كانت اليد ارفع واطول كلما كان الخاتم الصغير ذو الفصوص الصغيره يناسبها اكثر.

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الخواتم كبيره الحجم يفضل ان تكون فى اليد اليسرى حتى تكون اليمنى حره للمصافحه و ايضا لحمايه الخاتم حيث انك ستستخدمين يدك اليمنى اكثر و كذلك السوار يكون فى يد مختلفه عن اليد التى ترتدين فيها الساعه.

من المعتاد ان الطقم الكامل يتم ارتدائه فى حفلات الزفاف فقط اما عدا ذلك فاختارى قطع رقيقه اثناء ذهابك للعمل.



طقم الالماس مناسب اكثر للسهرات و الحفلات اما الزيارات فتكون مثل العمل سوار رقيق و خاتم واحد على سبيل المثال.

اختيار القطع التى سترتينها تعتمد فى المقام الاول على المكان الذى ستذهبين اليه فان كنتى ستزورى مريض او ذاهبه للعمل او الجامعه فاختارى قطع رقيقه و عمليه لا تحتوى على فصوص براقه.

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