الجمبسوت قطعة عصرية لا تستغني عنها كارمن سليمان

كارمن سليمان من نجمات مصر الشابات اللواتي استطعن أن يستقطبنَ جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، حيث وإلى جانب موهبتها الغنائية، فقد تميزت كارمن بكونها قريبة من الناس، كما بحضورها اللطيف والمحبّب على المسرح ، وأيضًا فإنّ جمالها الناعم وأناقتها الشبابية، لعبا دورًا كبيرًا في ازدياد شهرتها في الأوساط الفنية، ومن المعروف عنها عشقها للموضة واختيارها الدائم لاطلالات لافتة ومميزة لحفلاتها، أو حتى لمشاويرها اليومية، وقد لاحظنا أنّ هنالك قطعة في الموضة لا تستغني عنها كارمن أبدًا وهي الجمبسوت.

اطلالات كارمن سليمان في الجمبسوت:

لا تستغني كارمن سليمان عن الجمبسوت أبدًا، وأحيانًا نلاحظ أنها تختاره للمشاوير اليومية الكاجوال، وأحيانًا تعتمده للسهرات ولحفلاتها على المسرح، وإليكِ بعض الأمثلة.

اختارت كارمن سليمان مؤخرًا اطلالة لافتة في الجمبسوت، حيث اعتمدته باللون الذهبي البراق وبقصة مكشوفة عند الأكتاف، وقد نسقت معه حذاءً من الجلد باللون البيج، وبدا اللوك بشكل عام عصريًّا وشبابيًّا وفيه لمسات من الأنوثة.



وفي اطلالة ثانية على المسرح، اختارت كارمن لوك شبابيًّا مواكبًا للموضة، في جمبسوت قماشي بنقشة الكارول، وبقصة تشبه قصّة القميص مع ياقة وأزرار وأكمام طويلة، وقد زينت اللوك باكسسوارات مميزة وبدت بشكل عام جميلة وأنيقة.

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أما لأحد المشاوير اليومية، فقد شاهدنا كارمن وقد اختارت جمبسوت ناعمًا من قماش القطن باللون الكحلي، منقطًا بالأبيض، وقد نسقت معه حذاءً رياضيًّا وبدا اللوك عمليًّا وكاجوال.

الجمبسوت قطعة لا تستغني عنها كارمن سليمان، شاهدي كيف نسقتها بأساليب مختلفة ولافتة.

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