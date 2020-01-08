أول رسالة من العسيلي لزوجته: "التالتة تابتة"

وجه الفنان محمود العسيلي، رسالة لزوجته، خبيرة التجميل، أمنية عبدالمنعم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "العسيلي" عدة صور لعقد القران، مُعلقًا: "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك أيه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة بتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال، كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بحلم إني أعيشها، وفعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع، ولكن للأسف التجربتين منجحوش، والفشل مش لازم يكون معناه أن حد وحش، لا هو بيكون تقصير من الطرفين و بيكون بجد قدر ونصيب".

وأضاف: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة و خلاص بيغرقوا".

وتابع: "أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".

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عقد قران العسيلي وإطلالة العروسان

واحتفل الفنان بعقد قرانه، أمس، الثلاثاء، وظهر "العسيلي"، مرتديا بدلة من اللون الرمادي مع قميص أبيض، وتخلى عن الكرافت، وفضل أن تكون ملابسه تميل إلى الكاجوال، فيما اختارت العروس كذلك "لوك" رقيقا خلال عقد القران.

وارتدت "أمنية" فستانا أبيض، قصيرا "Pencil" "بورتال" لامع، وعليه بليزر أبيض طويل، وكانت جميع القطع من اللون الأبيض، مع حذاء بيج وتسريحة شعر منسدل، ومكياج يليق بالسهرة.

الجدير بالذكر أن العسيلي تزوج مرتين من قبل، إلا أن الزيجات لم تستمر، وقرر الانفصال.