الامارات | سلاح بسيط ينقي هواء المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح بسيط ينقي هواء المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حركة «المنزل الآمن» الألمانية أن نبتة الألوفيرا (نوع من الصبّار) تتمتع بفوائد كبيرة للهواء داخل المنزل؛ إذ تعمل على فلترة المواد الضارة من الهواء، مثل دخان السجائر ومادة «ثلاثي كلورو الإيثيلين» الموجودة في الكثير من المواد الغروية.

كما تعمل الألوفيرا على تفكيك مادة «الفورمالديهايد»، التي تدور حولها شبهات بأنها مادة مسرطنة، والتي توجد في منتجات الخشب المضغوط والمواد العازلة للأرضيات.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الألوفيرا على إنتاج الأوكسجين ليلاً، ما يجعلها مناسبة لغرفة النوم.