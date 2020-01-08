11 اختراعا مختلفا للمرأة.. منها الرموش المغناطيسية وطوابع الحواجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

تتطور التكنولوجيا من حولنا بصورة مذهلة، لتجعل حياتنا أسهل وأسرع، ولكن تبقى أشياءً صغيرة بالنسبة للمرأة تحتاج إلى مصممي الجمال ليضعوا بها لمسات سحرية تجعل الحياة أسهل وأكثر راحة، نستعرض لكم مجموعة من الاختراعات واللمسات البسيطة التي قدمها خبراء الجمال للسيدات، وفقًا لموقع "bright side" الأمريكي.

1- واقٍ للوجه: يساعد المرأة في الحفاظ على الميكاج أثناء الاستحمام، حيث يمنع دخول الماء مباشرة لوجهها.

2- وسادة مصممة بعناية لمنع ظهور تجاعيد الوجه.

3- أرجوحة مزدوجة تتيح للآباء والأمهات التأرجح مع أطفالهم في نفس اللحظة.

4- أماكن صلبة ومصمتة على قضبان الرصيف لتتمكن السيدة من المشي عليها أثناء ارتدائها للكعب.

5- شفرة حلاقة بمقبض قابل للتمدد يساعد المرأة للوصول إلى المناطق الصعبة دون عناء.

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6- شماعات مجعدة لمنع بعض الملابس من السقوط.

7- طوابع الحاجب للحصول على حواجب مثالية في فترة زمنية قصيرة.

8- حامل لزجاجة طلاء الأظافر للحفاظ على ثبات الزجاجة، ويمنعها من الانسكاب.

9- عربة للتسوق مجهزة بآلة حاسبة.

11- الرموش المغناطيسية الخالية من الغراء التي تمنع أي ضرر للرموش الطبيعية ويمكن استخدامها عدة مرات.