بالبرتقالي.. أبرز ملابس الرجال في أسبوع الموضة بلندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
تميز أسبوع الموضة للرجال الذي انتهى يوم الإثنين، بتصاميم جريئة، اعتمدت على اللون البرتقالي، المختلفة بتصميمات الشارع والجلد.
ونرصد لكم في الألبوم أبرز الملابس الرجالية من أسبوع الموضة بحسب ما ذكر موقع "fashionista".
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