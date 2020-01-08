“شاهد” سعودية خالفت الإسلام وتزوجت بحبيبها الأمريكي تثير جدلا واسعا بإطلالة فاضحة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لزواج سعودية من رجل أمريكي على الطريقة المدنية، وهي الطريقة المتبعة في الزواج في عدد من الدول والتي لا تعتمد على دين، ويلجأ إليها بعض الأشخاص في حال كانوا من ديانات مختلفة.

وبحسب ناشطون اتضح أن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي سعودية الجنسية وتقيم في الولايات المتحدة وتطلق على نفسها اسم “جوجو”، وكانت أعلنت عن علاقتها بالشاب الأمريكي عبر إنستغرام في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على “توأم روحها” كما وصفته.

ونشرت “جوجو” عددا من الصور التي جمعتها بخطيبها الأمريكي، كما نشرت صورا من حفل الزفاف الذي اختارت أن ترتدي فيه فستانا أبيض قصيرا أظهر أجزاء كبيرة من جسدها ما أثار جدلا واسعا بين السعوديين.

كما شاركت جمهورها فيديو تبادلها الوعود بينها وبين عريسها قبل ما يقارب الـ 7 أيام، ليتم تداوله خلال الساعات الماضية بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره، لا سيما أنها تزوجت على الطريقة المدنية؛ ما يعني أن عريسها بقي على ديانته ولم يغيرها من أجل الارتباط الشرعي.

وانتشرت مؤخرا ظاهرة زواج الفتيات الخليجيات من أجانب بشكل كبير، وأثارت هذه الظاهرة حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة أنها جديدة على المجتمع الخليجي بشكل خاص.