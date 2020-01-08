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“شاهد” سعودية خالفت الإسلام وتزوجت بحبيبها الأمريكي تثير جدلا واسعا بإطلالة فاضحة

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جوجو وحبيبها الامريكي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لزواج سعودية من رجل أمريكي على الطريقة المدنية، وهي الطريقة المتبعة في الزواج في عدد من الدول والتي لا تعتمد على دين، ويلجأ إليها بعض الأشخاص في حال كانوا من ديانات مختلفة.

وبحسب ناشطون اتضح أن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي سعودية الجنسية وتقيم في الولايات المتحدة وتطلق على نفسها اسم “جوجو”، وكانت أعلنت عن علاقتها بالشاب الأمريكي عبر إنستغرام في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على “توأم روحها” كما وصفته.

ونشرت “جوجو” عددا من الصور التي جمعتها بخطيبها الأمريكي، كما نشرت صورا من حفل الزفاف الذي اختارت أن ترتدي فيه فستانا أبيض قصيرا أظهر أجزاء كبيرة من جسدها ما أثار جدلا واسعا بين السعوديين.

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Hello instagram, I’m here to announce something, it’s my turn to be happy, I’m in love, I found my soulmate, I’m incredibly thankful it always makes me slightly teary eyed when I start to say it think it or write it, how lucky am I? I’m so happy I have never been this happy before, it even hurts! it’s crazy how this universe works!! I dreamed of this love for so long, I knew it’s existing, but I didn’t know if I’m going to find it. he is so real, honest and he’s doing everything to make me happy. we’re so different, came from different ethnicity and different religions beliefs, but we’re so similar, our souls met long before our eyes and nothing else matters. my dream came true and he put a ring on my finger, we’re engaged, and he is the soul that I treasure the most. مرحبا انستغرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابتة ، كم انا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى ان هذه السعاده احيانا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها.

A post shared by JoJo (@itsreal_jojo) on

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Hello instagram, I’m here to announce something, it’s my turn to be happy, I’m in love, I found my soulmate, I’m incredibly thankful it always makes me slightly teary eyed when I start to say it think it or write it, how lucky am I? I’m so happy I have never been this happy before, it even hurts! it’s crazy how this universe works!! I dreamed of this love for so long, I knew it’s existing, but I didn’t know if I’m going to find it. he is so real, honest and he’s doing everything to make me happy. we’re so different, came from different ethnicity and different religions beliefs, but we’re so similar, our souls met long before our eyes and nothing else matters. my dream came true and he put a ring on my finger, we’re engaged, and he is the soul that I treasure the most. مرحبا انستغرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابتة ، كم انا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى ان هذه السعاده احيانا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها.

A post shared by JoJo (@itsreal_jojo) on

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Hello instagram, I’m here to announce something, it’s my turn to be happy, I’m in love, I found my soulmate, I’m incredibly thankful it always makes me slightly teary eyed when I start to say it think it or write it, how lucky am I? I’m so happy I have never been this happy before, it even hurts! it’s crazy how this universe works!! I dreamed of this love for so long, I knew it’s existing, but I didn’t know if I’m going to find it. he is so real, honest and he’s doing everything to make me happy. we’re so different, came from different ethnicity and different religions beliefs, but we’re so similar, our souls met long before our eyes and nothing else matters. my dream came true and he put a ring on my finger, we’re engaged, and he is the soul that I treasure the most. مرحبا انستغرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابتة ، كم انا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى ان هذه السعاده احيانا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها.

A post shared by JoJo (@itsreal_jojo) on

View this post on Instagram

Hello instagram, I’m here to announce something, it’s my turn to be happy, I’m in love, I found my soulmate, I’m incredibly thankful it always makes me slightly teary eyed when I start to say it think it or write it, how lucky am I? I’m so happy I have never been this happy before, it even hurts! it’s crazy how this universe works!! I dreamed of this love for so long, I knew it’s existing, but I didn’t know if I’m going to find it. he is so real, honest and he’s doing everything to make me happy. we’re so different, came from different ethnicity and different religions beliefs, but we’re so similar, our souls met long before our eyes and nothing else matters. my dream came true and he put a ring on my finger, we’re engaged, and he is the soul that I treasure the most. مرحبا انستغرام أنا هنا لأعلن شيئًا ما ، جاء دوري لأكون سعيدة ، أنا في حالة حب ، لقد وجدت رفيقي في الحياة ، وأنا ممتنة بشكل لا يصدق، دائما تغرق عيناي بالدموع عندما أبدأ في الكلام عن حبنا او التفكير فيه أو كتابتة ، كم انا محظوظة! أنا سعيدة جدًا كما لم أكن من قبل ، حتى ان هذه السعاده احيانا تؤلم! من الجنون كيف يعمل هذا الكون !! حلمت بهذا الحب لفترة طويلة ، كنت أعرف أنه موجود ، لكنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأجده. هو شخص حقيقي وصادق ويعمل كل شيء ليجعلني سعيدة. لقد تحقق حلمي ووضع خاتما على إصبعي ، فنحن مخطوبان ، وهو الروح التي أقدرها أكثر من غيرها.

A post shared by JoJo (@itsreal_jojo) on

A post shared by JoJo (@itsreal_jojo) on Dec 28, 2019 at 6:39am PST

كما شاركت جمهورها فيديو تبادلها الوعود بينها وبين عريسها قبل ما يقارب الـ 7 أيام، ليتم تداوله خلال الساعات الماضية بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره، لا سيما أنها تزوجت على الطريقة المدنية؛ ما يعني أن عريسها بقي على ديانته ولم يغيرها من أجل الارتباط الشرعي.

وانتشرت مؤخرا ظاهرة زواج الفتيات الخليجيات من أجانب بشكل كبير، وأثارت هذه الظاهرة حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة أنها جديدة على المجتمع الخليجي بشكل خاص.

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