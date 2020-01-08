فيديو.. سمية الخشاب تظهر في سوريا بفستان قصير: "أول مرة انحرف"

نشرت إحدى الصفحات المختصة بأخبار الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو جديد للفنانة، خلال تواجدها بالعاصمة السورية دمشق، لتصوير أغنيتها القادمة "عربية أنا".

وظهرت "الخشاب" خلال الفيديو، وهي تستقبل المخرجة رندلي قديح، حيث ارتدت فستانا قصيرا، فاتح اللون، منقوشا، بأكمام طويلة، مع حذاء برقبة قصيرة، كما اعتمدت على الشعر "الليس" المنسدل، والمكياج الصريح.

وقالت الفنانة سمية الخشاب، خلال المقطع: "أول مرة انحرف وألبس قصير كده، الناس عارفاني".

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وتم تصوير الفيديو خلال تواجدها بغرفتها في أحد الفنادق، وهي تفتح الباب لمخرجة كليبها الجديد في طريقهما لقضاء سهرة في مطعم الفندق.

ومازحت سمية الخشاب، المخرجة السورية، قائلة "أول مرة أنحرف وألبس قصير..، بس مفيش قدامي غير كدا".

إلغاء حكم حبس سمية الخشاب

وكانت محكمة جنح الدقي، قضت مؤخرًا، بإلغاء الحكم الصادر ضد الفنانة سمية الخشاب، وقضت مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية.

وكشف مصدر، لـ "الوطن"، قيام سمية الخشاب، عن طريق محاميها هشام تميم، بتسليم وكيل أحمد سعد، شيكا مصرفيا مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، ما دعا المحكمة إلى إلغاء الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 أعوام في جنحة شيك بدون رصيد بجلسة 2/11/2019.