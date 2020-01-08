تعرفي على قواعد فن الإتيكيت في الكلام أثناء الحديث لتجنب الخجل

فن الاتيكيت في الكلام إسلوب حديثك واختيارك لكلماتك يعبر عن شخصيتك ويجب ان نراعى قواعد اتيكيت الكلام اثناء الحديث مع الاخرين لنتغلب على الخجل ولنضفى جو من الموده على الحديث ونترك انطباع ايجابيا دائما عند الاخرين

اتيكيت الكلام

فن الاتيكيت في الكلام

إذا كان من نتحدث اليه لا يعرفنا فيجب ان نبدأ اولا بتقديم نفسنا له عن طريق البدء بالترحيب به مع ابتسامه بشوشه و النظر فى عينيه نظره مريحه ثم ذكر اسمنا ونبادر الى مصافحته بثقه ان كانت المصافحة محبّذة

أثناءالحديث مع شخص ما لاول مره فى العمل او صديق يجب ان نتفادى المواضيع الخاصه بالسياسه او الدين او المواضيع التى من الممكن ان تكونوا مختلفين فيها والمسائل الشخصيه غير محبذ التحدث فيها فى اللقاء الاول كما ان النكات البذيئه تعطى انطباعا سلبيا

من الافضل التحدث فى الامور العامه مثل المناسبه التى تجمعتكم و محاوله البحث عن امور مشتركه بينكم او خبر يثير الاهتمام كما يمكن التكلّم عن الفنون والثقافه أو الكتب ولا نظل صامتين

من اللياقه ان نستمع الى الاخرين اكثر مما نتكلم كما يجب ان نظهر اهتمامنا بحديثهم فلا نقاطعهم و لا ننظر حولنا طول الوقت او ننشغل بشىء اخر عندما تنظر الى من يحدثك تشعره باهتمامك بحديثه

لا تعطى النصائح ما لم يطلب منك احد ذلك ولا تتدخلى فى حديث ليس موجه لك كأن تردى على سؤال بالنيابه عن صديقتك وحافظى دائماً على الهدوء و سيطرى على رد فعلك الذى يجب ان لا يخرج عن حدود اللياقه ابدا

يجب ان نفكر فى كل كلمه قبل ان ننطقها فبعض الكلمات نظنها عاديه و هى تترك اثرا سيئا عند الاخرين فلا تتحدثى بدون التفكير فى وقع كلماتك على من تحدثيه

كما ان من اللياقه البعد عن النميمه و الحديث السلبى عن اشخاص غير موجودين كما يجب ان نتجنب الحديث عن عيوب احدهم امام الاخرين فنسبب له الاحراج

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لا تتحدثى فى موضوع خاص بك وصديقتك امام اشخاص لا يعلمون بالموضوع فيشعروا بالاحراج وتجنبى الاحاديث والنظرات الجانبيه وتجنبى التحدث بلغه اجنبيه امام من لا يفهمها فيظن انك تتحدثى عنه

لا تستعملى كلمه " انا " طوال الوقت فتلك الكلمه لا تثير اهتمام الاخرين وتجعلك تظهرى بمظهر انانى وتواضعى مع من هم اقل منك

من اللياقه اظهار التقدير للاخرين ومدحهم خصوصا عند لقاء شخص للمرة الأولى لأن اغلب الناس فى اللقاء الاول يتخذ موقفا دفاعيا واظهار التقدير لهم يشجعهم ويشعرهم بالارتياح

الصوت العالى ممنوع اثناء المناقشه وكذلك الصوت المنخفض من الافضل الحديث بنبره واضحه بدرجه صوت متوسطه مع اخذ نفس عميق بين كل جمله

اسلوب الكلام يجب ان يكون طبيعيا بدون تصنع خاصه فى العمل ويجب ان نراعى الفرق بين التحدث الى الاصدقاء والاسره او التحدث فى العمل او مع الاغراب

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