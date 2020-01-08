"العمل بيحسن النفسية".. دراسة: النساء العاملات أقل عرضة للاكتئاب

أظهرت نتائج دراسة حديثة، أجريت في معهد ماكس بلانك، للبحوث الديموغرافية، أن النساء العاملات يتمتعن بصحة أفضل وأقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظائرهن من غير العاملات.

وقد قام الباحثون، بتحليل البيانات الصحية لأكثر من 5100 امرأة عاملة، تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عاماً، بهدف تقييم تقدمهن المهني والشخصي، وصحتهن العقلية والجسدية، حتى بلوغهن سن الشيخوخة.

وأشارت الدراسة، أن النساء اللواتي عملن لمدة 20 عاماً وأكثر، خلال سن الرشد، أظهرن تدهوراً أقل في الصحة البدنية لدى تقدمهن في العمر، مقارنة بالنساء اللواتي لم يعملن أبداً، بحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأظهرت دراسة أجريت على مدى ستة وثلاثين عاماً، في الهند، أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة مقارنة بالنساء اللواتي لا يمارسن أي عمل خارج المنزل.