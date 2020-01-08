استعاد الفنان أحمد السقا، ذكريات تجمعه مع أكبر أبنائه "ياسين"، وذلك عبر نشر صورة له خلال طفولته عبر حسابه الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث اكتفى "السقا"، في تعليقه على الصورة، بذكر عام تصويرها 2001. Advertisements ويصور الفنان أحمد السقا، في الوقت الحالي، فيلم "العنكبوت"، تمهيدًا لطرحه في دور السينما خلال 2020. أما عن دراما رمضان 2020، فقد صرح "السقا"، سابقًا، لـ"الوطن"، بأنَّه لم يدخل السباق الرمضاني، وأضاف مازحًا: "هقعد في رمضان في البيت أتفرج على التليفزيون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بصورة عمرها 19عاما.. أحمد السقا يستعيد ذكرياته مع ابنه ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.