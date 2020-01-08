تحسن القدرة الإنجابية.. دراسة تكشف فوائد الطماطم للرجال

أوضحت نتائج دراسة جديدة، أجريت من جامعة شيفيلد البريطانية، أن الطماطم تحسن الصحة الإنجابية للرجال.
وأفادت التقارير الطبية، بأن مشاكل الخصوبة تقع على عاتق الرجل بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة، وبحسب الدراسة، تبين أن مادة "الليكوبين" التي تحتوي عليها الطماطم، وتصبح فعّالة بعد الطهي، تحسن قدرة الحيوانات المنوية بنسبة 40 بالمائة، كما يقل التلف الذي تتعرض له الحيوانات المنوية والذي يحدث نتيجة الأكسدة.
ووفقاً لنتائج الأبحاث، تم التوصل إلى أن الطماطم يمكنها أن تلعب دوراً فعّالاً في توفير حلول أفضل لمعوقات الإنجاب عند الرجال.
وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد تجربة استمرت 12 أسبوعاً شارك فيها متطوعون، أضيفت الطماطم المطبوخة بشكل مكثف إلى نظامهم الغذائي.
وبحسب ما ذكره موقع "health line"، توصلت دراسات أخرى إلى فوائد إضافية للطماطم، منها حماية العيون من فقدان البصر، الوقاية من السرطان، تحسين صحة العظام وخلايا الدماغ.
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