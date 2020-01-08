أفكار فساتين سهرة مميزة من العنود بدر لمختلف المناسبات

جميعنا نعاني إيجاد فستان السهرة المناسب في حال كان لدينا حفل كبير، أو مناسبة رسمية خاصة أو عامة، وعلى الرغم من تنوع التصميمات ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية والمحلية، لكنّ المهمة في إيجاد التصميم الذي يناسبنا من ناحية القصة واللون، دائمًا ما تكون صعبة ومتعبة، ولهذا فقد جمعنا بالصور اليوم موديلات فساتين سهرة مميزة ومتنوعة، تألقت بها العنود بدر المعروفة بلقب فوزازا لتستوحي منها بعض الأفكار المميزة لسهراتكِ القادمة.

اطلالة راقية في فستان سهرة أسود تألقت بها العنود بدر مؤخرًا:

شاهدنا العنود بدر مؤخرًا وقد تألقت في اطلالة فاخرة اتسمت بالرقي في فستان سهرة باللون الأسود، كانت قد اختارته من دار إيدن فاشيون Aden Fashion بقصة مكشوفة الأكتاف وقماش التفتا المطرز بخيوط براقة، أكمامه منفوخة وتنورته منسدلة مع فتحة أمامية على الساق، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ، وأقراطًا بارزة من الكريستال.

العنود بدر في فستان باللون البرتقالي الناري:

اطلالة مشرقة اعتمدتها العنود بدر في فستان سهرة من هبة القورشي في فستان سهرة مميز باللون البرتقالي الناري باحساس الميتالك، بقصة الأوف شلودرز الرائجة هذا الموسم، والتي توحي بالكثير من الأنوثة مع تنورة منسدلة بشكل واسع، وقد نسقت معه شنطة يد من ديور Dior باللون الأسود، وعقدًا ناعمًا.



لوك مميز في فستان سهرة من التول اختارته العنود بدر:

اختارت العنود بدر فستان سهرة بتصميم أنثوي وعصري في الوقت ذاته، من مجموعة اتش أند ام X جيامباتيستا فالي H&M X Giambattista Valli مصنوعًا من قماش التول الناعم باللون الزهري، مع أكتاف بارزة مصنوعة من طبقات من الكشكش، وقد نسقت معه صندلًا مميزًا من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi ومجموعة ناعمة من المجوهرات.

فستان أزرق تألقت به العنود بدر:

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الأزرق من الألوان الرائجة على فساتين السهرة، وقد شاهدنا العنود بدر وقد تألقت في اطلالة مميزة في فستان سهرة باللون الأزرق، مصنوع من الشيفون، ياقته عالية وتنورة كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش، وخصره محدد من خلال تطريزات ناعمة باللون الفضي.

أفكار فساتين سهرة مميزة اخترناها لكِ من اطلالات العنود بدر المتنوعة في مناسبات مختلفة،

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