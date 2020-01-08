موديلات فساتين شتوية ناعمة لمناسبات 2020 من منصات عروض الأزياء العالمية

القاهرة - لايف ستايل
موديلات فساتين شتوية ناعمة لمناسبات 2020 ،اخترنا اليوم من منصات عروض دور الأزياء العالمية ومن مجموعات هذا الموسم تشكيلة من أجمل موديلات فساتين شتوية ناعمة لمناسبات 2020 لتختاري منها ما يعجبك وتنسقيها بأساليبك الخاصة وبالتالي تتألقين في مناسبات هذا الموسم المختلفة بأسلوب يجمع بين الأناقة والعصرية ولاسيما أن تصاميم الفساتين كانت متنوعة ومبتكرة.
موديلات فساتين شتوية ناعمة لمناسبات هذا الموسم:
حاولنا أن تكون التشكيلة التي اخترناها من الفساتين ناعمة ومثالية لمختلف الأذواق ولهذا حرصنا على التنوع وقد اخترنا التصاميم الرسمية والتصاميم الأكثر عملية بألوان مختلفة تنوعت بين الدرجات الحيادية مثل الأسود والأبيض والرمادي وبين الدرجات الشتوية الغنية مثل البيج والبني والعسلي والأحمر العنابي والأخضر الزيتي اضافة الى بعض الدرجات الزاهية أو درجات الميتالك العصرية.
ومن التصاميم كان هنالك موديلات فساتين قصيرة وميدي وأُخرى ماكسي وصل طولها حد الكاحل، ومنها بأكمام طويلة أو متوسطة الطول.وقد اخترنا موديلات فساتين شتوية ناعمة من شانيل Chanel، ديور Dior، بلومارين Bluemarine، بربري Burberry، مايكل كورس Michael Kors، كلوي Chloe، فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham والقائمة تطول.نسقي مع هذه الفساتين جزمات جلدية عالية أو جزمات كاحل أو اختاري معها حذاء رسمي كعب عال للمناسبات المسائية الرسمية.
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