فساتين بألوان داكنة من أمينة خليل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - تتميز الفنانة أمينة خليل بخياراتها الأنيقة المتجددة التي تلائم قوامها، لذا استوحينا لكِ أحدث إطلالاتها بالفساتين الداكنة التي تساعد على إخفاء الكثير من عيوب الجسم، فاختاري منها ما يناسب إطلالاتك.
ظهرت أمينة بفستان لامع من الترتر مصمم بأكمام طويلة وقصة مميزة في المنتصف أضفت عليها مظهرًا أنيقًا وفخمًا يلائم المناسبات الضخمة.
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وأطلت بفستان أسود طويل مزين بالذهبي ومصمم بقصة رائعة من الأعلى لخيار أنثوي يميل للفخامة، وارتدت فستانًا قصيرًا من الترتر الأسود صُمم بأكمام مرفوعة وقصة مميزة من الأسفل، في حين تألقت بفستان أخضر مصمم بزهور وأكمام طويلة لخيار شبابي، وتجملت بفستان أسود طويل مزين من المنتصف بمعيَّنات مفرغة، واختارت فستانًا قصيرًا باللون الأسود مزينًا بنقوش صغيرة.
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