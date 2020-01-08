أنغام تطل بالقفطان في سمرات الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - في ليلة طربية ممزوجة بنسمات الشتاء، أحيت الفنانة أنغام، بمحمية الملك خالد الملكية، حفلًا منظَّمًا من الهيئة العامة للترفيه، ضمن حفلات "سمرات الرياض"، وأطلَّت بالقفطان الأنيق الذي أضاف لاطلالتها الكثير.

أنغام

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تألقت الفنانة أنغام بقفطان من الحرير العنابي، مزين بتطريزات ذهبية وزهور ناعمة، وجمَّلت اطلالتها بالمجوهرات الذهبية بشكل بسيط، حيث ارتدت أقراطًا طويلة وخاتمًا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع على شكل ذيل حصان، ومن الناحية الجمالية اختارت أنغام مكياجًا ترابيًّا بسيطًا يواكب أزياءها وأجواء الحفل السعودي، حيث استخدمت اللون البني الهادئ في طلاء الشفتين، ووضعت الآيشادو أعلى العين باللون البني الداكن وتزينت بالبلاشر البرونزي. ولاقت اطلالتها البسيطة والمحتشمة إعجاب الكثير من محبيها.

أنغام

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