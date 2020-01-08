- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - تمنح صيحة الشراريب شكلا مختلفاً وجذاباً وهي من الصيحات التي تفضلها كثيرا من السيدات . فموضة الشراريب مستوحاة بشكل أساسي من حقبة العشرينات التي ارتبطت بالفخامة كما من حقبة السبعينات التي ارتبط بالنمط البوهيمي والشباب.
فقط قطعة واحدة منها بإمكانها أن تغير شكل الإطلالة بشكل جذري، كيف ذلك؟
نسقي لوك خريفي من بنطلون جينز وتوب وانتعلي بوت قصير، واختاري الجاكيت مزين بالشراريب.
إن كنت تفضلين أن تكون الشراريب في القطع الصغيرة، فاتجهي إلى الأكسسوارات من الحقائب والأحذية ولكن راعي أن تجعلي اللوك يحتوي على قطعة واحدة فقط وليس أكثر.
إن كنت جريئة وترغبين في الحصول عل لوك لافت للأنظار وجذاب لا تتردي في ارتداء فستان مزين بالشراريب في إحدى المناسبات وانتعلي حذاء بكعب عال.
طالعي الصور واحصلي على أفكار كثيرة لتنسيق الملابس بصيحة الشراريب.
تابعي أيضاً:
تعرفي إلى صيحة التنورة الأبرز في 2020
الحقائب المزدوجة...صيحة أساسية هذا الشتاء
صيحة الملابس المخططة تغزو إطلالات الشتاء!
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تنسيق صيحة الشراريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.