طريقة تنسيق صيحة الشراريب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - تمنح صيحة الشراريب شكلا مختلفاً وجذاباً وهي من الصيحات التي تفضلها كثيرا من السيدات . فموضة الشراريب مستوحاة بشكل أساسي من حقبة العشرينات التي ارتبطت بالفخامة كما من حقبة السبعينات التي ارتبط بالنمط البوهيمي والشباب.



فقط قطعة واحدة منها بإمكانها أن تغير شكل الإطلالة بشكل جذري، كيف ذلك؟

تنورة مزينة بالشراريب



نسقي لوك خريفي من بنطلون جينز وتوب وانتعلي بوت قصير، واختاري الجاكيت مزين بالشراريب.



إن كنت تفضلين أن تكون الشراريب في القطع الصغيرة، فاتجهي إلى الأكسسوارات من الحقائب والأحذية ولكن راعي أن تجعلي اللوك يحتوي على قطعة واحدة فقط وليس أكثر.

تنورة مزينة بشراريب باللون الابيض



إن كنت جريئة وترغبين في الحصول عل لوك لافت للأنظار وجذاب لا تتردي في ارتداء فستان مزين بالشراريب في إحدى المناسبات وانتعلي حذاء بكعب عال.

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طالعي الصور واحصلي على أفكار كثيرة لتنسيق الملابس بصيحة الشراريب.

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