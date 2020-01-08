عبايات مميزة للسيدة الأربعينية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - عادةً ما تبحث السيدة الأربعينية عن موديلات عبايات أنيقة بلمسة كلاسيكية، بعيدًا عن التطريزات الكثيرة والمُتكلفة، وبالوقت نفسه تمنحها اطلالة أصغر سنًّا.

ولهذا اخترنا لكِ موديلات عبايات أنيقة للسيدة الأربعينية، نسقيها بحسب ذوقكِ.





العبايه الواسعة مع الأكمام الأوف وايت

العبايه الواسعة مع الأكمام الأوف وايت





هذا الموديل البسيط من Sl Abaya مع تصميمه الواسع مناسب لكل أجسام السيدات، ومع وجود الخطوط الطولية، فهو يمنحكِ مظهرًا أكثر رشاقة.

من الممكن أن تنسقيه مع حجاب باللون الأسود أو الأوف وايت، ليتناغم أكثر مع الأكمام، مع كعب عالٍ بسيط مدبب من الأمام، وشنطة متوسطة الحجم باللون الأسود.

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العبايه الصوف المفتوحة بألوان شتوية دافئة

العبايه الصوف المفتوحة بألوان شتوية دافئة





اختيار الألوان المحايدة كالرمادي الفاتح، يمنحكِ اطلالة كلاسيكية بلمسة فخمة، وهو أكثر ما تبحث عنه السيدة الأربعينية عند اختيار موديلات العبايات، كهذا التصميم من yara abaya، مع الموديل المفتوح، مناسبة أكثر لأجواء العمل والخروج في الطقس البارد.

نسقيها مع حجاب من اللون نفسه لاطلالة محايدة، وشنطة باللون الأحمر العنبي للسيدة الجريئة، والتي تتمتع بعشق خطوط الموضة.

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العبايه السوداء مع درجات رمادية

العبايه السوداء مع درجات رمادية





تداخل الألوان بموديلات العبايات من التصميمات الراقية التي شاهدناها هذا الموسم، فلِمَ لا تجربينها لاطلالة على الموضة، كما أنها لا تضيف لكِ سنًّا على الإطلاق، كهذا التصميم من afrah abaya، مناسبة لمشاويركِ المهمة بعد الظهر.

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العبايه السوداء الواسعة مع لمسة من الجاكار

العبايه السوداء الواسعة مع لمسة من الجاكار



الخامات الثقيلة للعبايات تزيدكِ أناقة وفخامة بموسم الشتاء، كهذا التصميم من daralliwa، مع لمسة من قماش الجاكار اللامع للجزء العلوي من الموديل.

هذا التصميم الواسع مناسب لكل أجسام السيدات، كلاسيكية لأيامكِ المهمة بالعمل، والمناسبات الليلية البسيطة.

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