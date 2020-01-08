معاطف طويلة للمحجبات موضة 2020 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 04:40 مساءً - قدمت دور الأزياء العالمية مجموعاتها الجديدة من الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020 وضمت موديلات فائقة الفخامة من المعاطف الطويلة التي نرشحها بقوة للفتيات والسيدات المحجبات.

اكتشفي آخر صيحات معاطف 2020 واختاري منها ما يناسب شكل جسمك.



معاطف مطبعة موضة 2020

Giambattista Valli

لم تعد المعاطف الشتوية مقتصرة على التصميمات أحادية اللون حيث سجلت الموديلات المغلفة بالطبعات حضور لافت على خشبات العروض هذا العام، أحببنا المعطف الأبيض المزين بالخطوط الحمراء المتقاطعة من ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، كذلك المعاطف المشجرة من مجموعات نينا ريتشي Nina Ricci و ماركو رامبالدي Marco Rambaldi، تجنبي هذه التصاميم فقط اذا كنتِ قصيرة أو ممتلئة الجسم.

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معاطف بياقات عريضة موضة 2020

Issey Miyake

مجددًا شقت المعاطف المصممة بياقات عريضة طريقها إلى مجموعات الأزياء الجاهزة، لفتتنا التصميمات التي تألقت بها عارضات ايسي مياكي Issey Miyake وماركة Vivetta، اعتمدي هذا الستايل في حال كان قوامك على شكل الكمثرى.

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معاطف بقصات كلاسيكية موضة الموسم

jil Sander

حافظت الكثير من الماركات على الطراز الكلاسيكي للمعطف الشتوي فأدرجت موديلات من دون طبعات أو تطريز بقصات بسيطة وألوان داكنة، هى كل ما تحتاجينه لإطلالة فخمة خلال نهار عمل، ننصحك بمشاهدة القطع التي جلبناها لكِ من مجموعات جيل ساندر Jil Sander وشانيل Chanel وتوري بورش Tory Burch والتي تناسب كافة أشكال القامات لا سيما الممتلئات.

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معاطف مزدانة بالريش للسهرة

معاطف مزدانة بالريش



لم نستغرب توفر موديلات لمعاطف مزدانة بالريش ضمن عروض الأزياء الجاهزة ربيع 2020، بعد أن هيمن الريش على مختلف الأزياء وفساتين السهرة في 2019، كوني السباقة في إعتماد هذه الصيحة في شتاء 2020، يمكنك تنسيقها مع مختلف إطلالاتك النهارية والمسائية.