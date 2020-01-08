مي سليم تخضع لجلسة تصوير بملابس صيفية.. ومتابعون: البسي لتبردي

بالتزامن مع موجة البرد القارصة، التي تواجه البلاد هذه الأيام، خضعت الفنانة مي سليم، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور محمد عبدالله، على ضفاف النيل، بملابس صيفية، مرتدية "شورت" أسود و"تيشرت" أبيض مع جاكيت.

وأرفقت تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها قائلةً: "مصر، صباح التفاؤل".

Advertisements

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع إطلالتها التي حصدت ما يقرب من 55 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "ياختي الدنيا برد والناس متلجه تفاؤل ايه البسي لتبردي، انتي مش سقعانة، هو البرد موصلش عندك ولا ايه".

وتعاقدت مي سليم، مؤخراً، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "dox"، من 8 حلقات، للعرض على إحدى المنصات الرقمية بالإنترنت، وصورت أول مشاهدها في العمل الذي يشرف على كتابته محمد الصفتي، ومن تأليف زلفى عبدالله وآية سيف ومحي الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيري، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوعا مختلفا، ويشارك في بطولته ميدو عادل ومحمد علي رزق وبسنت شوقي ومحمود حافظ.