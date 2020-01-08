لعلاج نقص الحديد.. 10 أطعمة من 10 مصادر طبيعية

قد يفقد الجسم بعض العناصر التي لا غنى عنها، ويأتي في مقدمتها الحديد، والذي يعتبر من العناصر المهمة للغاية لجسم الإنسان، حيث يلعب دورا حيويا في نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم وصنع خلايا الدم الحمراء، ونقصه يسبب فقر الدم، ويؤدي إلى عدة أعراض منها الشعور بالإنهاك.

ووفقًا لموقع "Healthline"، فإن ما تمر به النساء من أثناء "الدورات الشهرية" يستلزم منهن استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد، وإلا فإنهن يصبحن معرضات بشكل كبير لمخاطر نقصه، نظرا لأن الحديد عنصر غذائي أساسي، يجب الحصول عليه من الطعام، حيث يوصي خبراء التغذية بتناول 18 ملج يوميا من الحديد.

واليكِ 10 أطعمة غنية بالحديد والنسب المئوية التي تتضمنها وفقًا للموقع الصحي.

السبانخ

تأتي السبانخ في مقدمة الأطعمة الغنية بالحديد، إذ أن كل حصة من السبانخ توفر 20٪ من الحديد الموصى باستهلاكه يوميا، إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة المهمة.

البقوليات

يشتمل كوب واحد (198 جراما) من العدس المطبوخ، على نسبة 37٪ من احتياج الجسم اليومي من الحديد، وتحتوي البقوليات أيضًا على نسبة عالية من عناصر الفوليت والمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، وربما تساعد في بعض الحالات على فقد الوزن الزائد.

المحار

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تحتوي حصة من المحار، تبلغ 3.5 أوقية (100 جرام) على نسبة تصل إلى 155٪ من كمية الحديد الواجب استهلاكها يوميا، كما أن المحار غني بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وربما يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد المفيد في الدم.

الكبدة

تحتوي الكبدة على 36٪ من الكمية التي يحتاج إليها الجسم من الحديد كل يوم، وتمد لحوم الكبد، وغيرها أيضًا، جسم الإنسان بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل السيلينيوم وفيتامين A والكولين.

اللحوم الحمراء

تحتوي حصة واحدة من اللحم المفروم، على 15٪ من القدر الموصى به من الحديد لكل يوم، وهي واحدة من أكثر المصادر سهولة في إمداد الجسم بحديد الهيم، كما أن اللحوم الحمراء غنية بفيتامينات B، والزنك والسيلينيوم والبروتين عالي الجودة.

الكينوا

يوفر كل حصة من الكينوا، حوالي 15٪ من احتياجات الجسم من الحديد في اليوم، كما أنه لا يحتوي على "الجلوتين"، وهو غني بالبروتين والفوليت والمعادن والمواد المضادة للأكسدة.

بذور اليقطين

توفر بذور اليقطين، 26٪ من الحديد المطلوب تناوله يوميا، كما أنها مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم.