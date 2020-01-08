محمد رشاد لزوجته الإعلامية مي حلمي: نصي التاني وحبيبتي فداكي الدنيا

نشر الفنان محمد رشاد، صورة تجمعه بزوجته الإعلامية مي حلمي، عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، بعد تعافيها من وعكة صحية قد أعلن عنها في وقت سابق. وعلق "رشاد": نصي التاني وحبيبتي اللي بتكمليني.. الحمدلله إنك بخير وفداكي كل الدنيا.. يلا بقي عايز ألف الدنيا معاكي". وقد نشر "رشاد"، في وقت سابق صورة لزوجته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، خلال تواجدها داخل أحد المستشفيات لتلقيها العلاج، وعلق عليها ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل.

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