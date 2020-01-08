باكستاني يبيع ابنته لمغتصب مقابل 3 دولارات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت فتاة باكستانية تبلغ من العمر 12 عاما، لمحاولة اغتصاب كان السبب فيها والدها.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد أسدلت الشرطة الباكستانية الستار على جريمة مأساوية تعرضت لها فتاة عمرها 12 عاما، بعد أن باتت سلعة حيث باعها والدها لرجل تعرضت على يديه لمحاولة اغتصاب.

السلطات في باكستان كانت قد ألقت القبض على رجل، بعد أن “باع” ابنته مقابل نحو 3 دولارات، وذلك بمدينة قصور في إقليم البنجاب شرقي البلاد.. كما اعتقلت الشرطة أيضا المشتري، وفقا لما ذكرت تقارير صحفية محلية.

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أم الطفلة أبلغت الشرطة بشأن الجريمة، مشيرة إلى أن الأب دعا رجل إلى بيته لـ”الاعتداء جنسيا” على ابنته، بعد أن “باعه” إياها مقابل 500 روبية باكستانية.

محطة “دون نيوز” الباكستانية، اشارت إلى أن الأم كانت في عملها وقت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمت بالواقعة بعدما أخبرتها الطفلة.. وبعد إجراء فحص طبي على الطفلة، قال الأطباء إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب.

المحطة واسعة الانتشار، أضافت أن الرجل الذي دفع المال، سبق اتهامه في واقعة اعتداء جنسي عام 2013، لكنه لم يتلق أي عقوبة قانونية وقتها.

ووجهت السلطات الباكستانية تهمة “الإتجار بالبشر بغرض الجنس” للأب والمشتري.