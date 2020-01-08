أستراليا تقتل 10 آلاف جمل بقنصها من الطائرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت السلطات الأسترالية أنها ستقتل أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكها الكثير من المياه في مناطق الجنوب، بما يؤدي إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.

وبحسب “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “إندبندنت” البريطانية، تبدأ عملية الإعدام باستخدام المروحيات، بعدما تم الاتفاق مع عدد من القناصين المحترفين، وعقب الانتهاء من عملية الإعدام، سيتم ترك جثث الحيوانات لفترة، قبل حرقها أو دفنها.

السلطات ذكرت أنه سيتم إعدام هذا العدد من الجمال، بسبب المخاوف من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أن ما ينتجه الحيوان من غاز الميثان يعادل طن واحد من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

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الصحيفة أضافت أن شكاوى السكان المحليين كانت قد تزايدت في الآونة الأخيرة بسبب توغل قطعان الجمال في أراضيهم، وإفسادها لمصادر المياه.

يشار إلى أنه حاليا يستعر أكثر من 200 حريق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في جنوب شرق أستراليا، تؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاصفة.. ووصل عدد القتلى في موسم الحرائق الراهن الذي بدأ في سبتمبر، 23 شخصا، منهم 12 بحرائق الأسبوع الماضي فحسب، بالإضافة لـ500 ألف حيوان بري.

الحرائق استعرت بصورة غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة، وأحرقت مساحة تبلغ حوالى ضعفي مساحة دولة بلجيكا، أي حوالي 15 مليون فدان، ليتم تدمير أكثر من ألف منزل بالكامل، وتسببت بأضرار لمئات آخرين.

مع اشتداد النيران خلال الأيام التي سبقت عشية رأس السنة الجديدة، سعى الآلاف من الأشخاص الذين أجبروا على النزوح، إلى البحث عن ملجأ على الشواطئ، قرب نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.