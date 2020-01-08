رسائل غرامية تدفع شابة بريطانية إلى الانتحار

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تسببت رسائل غرامية في دفع شابة بريطانية تدعى إميلي إيوت، إلى الانتحار داخل منزلها، حيث كانت تلك الرسائل دليل خيانة خطيبها لها.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشابة البالغة من العمر 23 عامًا، لم تفكر في مواجهة خطيبها بل الانتحار في صمت.
إميلي إيوت” أقدمت على خطوة الانتحار، وذلك بعدما اكتشفت رسائل غرامية على حساب خطيبها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بينه وبين فتاة أخرى تثبت خيانته لها.
الفتاة لم تتمكن من تجاوز فكرة الخيانة فطلبت من خطيبها الانفصال، وبالفعل تم الانفصال، ولكنها قررت ألا تكمل حياتها فأقبلت على خطوة الانتحار، ولكن المحاولة لم تنجح وتعافت إميلي.
شفاء الفتاة لم يمنعها من التفكير في الانتحار مجددًا ونجحت هذه المرة، حتى عثر عليها متوفية داخل منزلها بفعل السم، وكان خطيبها قد اكتشف أمر وفاتها وأعلنت محكمة “برادفورد كورونر” أن حبيبها مدان في تلك الجريمة.
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