تفاصيل مذبحة كفر الدوار التي راح ضحيتها 7 من أسرة واحدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بمصر، من ضبط المتهم الرئيسي في حادث مقتل أسرة مكونة من 7 أفراد، فى “عزبة الشيخ علي” بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

التحريات أثبتت أن وراء مرتكب الحادث مجرم سبق اتهامه في أكثر من قضية اعتداء على الآخرين بغرض السرقة، موضحة أن المتهم تسلل إلى المنزل بهدف سرقة 4 رؤوس ماشية، وبصحبته سيارة وسائق، وتم كشفه من قبل صاحب المنزل الذي اشتبك معه وأحدث به إصابات مختلفة أثناء مقاومته.

الشرطة تمكنت من ضبط السيارة المستخدمة في الحادث، وأرسلت عينة من دماء المتهم للمعمل الجنائي لمطابقتها بالدماء التي وجدت في محيط منزل المجنى عليهم.

كانت الشرطة تلقت بلاغا بالعثور على جثة حسنى أحمد علي، (39 عاما)، وزوجته “رنا.م.ش”، (34 عاما)، ووالدته “زينب.ع”، (65 عاما) وأنجاله “عماد”، (15 عاما)، و”عبد الرحمن”، (10 أعوام)، و”مسعود”، (4 أعوام)، و”محمد”، (6 أعوام)، متفحمين داخل منزلهم بعزبة الشيخ علي التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار .

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التقرير الطبي المبدئي كشف عن وفاة الأب والابن الأكبر نتيجة جروح طعنية وحروق، بينما توفي باقي المجني عليهم نتيجة الحروق.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قالت مصادر أمنية إن الأمن العام كشف غموض مذبحة كفر الدوار في البحيرة، مؤكدا إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ المذبحة، أثناء اختبائه بمدينة برج العرب في الإسكندرية، التي هرب إليها عقب تنفيذ جريمته.. وتبين أنه يعمل جزارا، ويبلغ من العمر 37 عاما، وبمناظرته تبين إصابته بكسر في ذراعه وجرح غائر هو سبب تناثر الدماء التي عثر عليها بطول 300 متر أمام منزل القتلى.

المصادر أضافت أن المتهم من سكان القرية، وأنه عقد العزم على سرقة مواشي المجني عليه، وأنه توجه إلى صاحب منزل المجني عليه، وطلب المبيت بمنزله بحجة التخفي من الشرطة التي تلاحقه، فوافق الأخير وتناولا العشاء سويا وخلدا للنوم.

المتهم كان ينوي سرقة المواشي، وظل مُدعيا الاستغراق في النوم، وبدأ في تنفيذ مخططه فجرا، حيث شعر به صاحب المنزل، وبدأ في مقاومته، كما تمكن نجل المجني عليه من إصابة المتهم في يده، حتى تمكن الأخير من التخلص منهم وقتل من وجده أمامه وأشعل النار في المنزل ليتبين أن النيران سبب في قتل واختناق طفلين صغيرين.