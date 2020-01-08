كارمن سليمان تخفي وجه ابنها في عيد ميلاده ومتابعون: "خايفة من الحسد"

"عيد ميلاد قلبي زين مصطفى جاد، زوزي بقى عمره سنتين"، هكذا عايدت الفنانة كارمن سليمان نجلها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمشاركة صورة لها برفقة زوجها وابنها التي حرصت على إخفاء ملامحه.

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير معها، وحصدت على ما يقرب من 73 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "ليش ما تورينا وشه يا كارمن، طب نشوف زوزي، هو انتي مش عايزة تبيني وشه مصوراه ليه"، فيما فسر آخر السبب أنها تخاف من الحسد على ابنها، قائلاً "خايفة عليه من الحسد".

يشار إلى أن الفنانة كارمن سليمان، أحيت حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، اليوم، ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، معربة عن سعادتها بوجودها في الجامعة، في ظل تقارب السن بينها وبين الطلاب.

يُذكر أن كارمن سليمان، تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017، وأنجبت منه طفلها "زين".