منها اللحوم الحمراء.. أطعمة تحمي من مشاكل الغدة الدرقية

يؤدى نقص أو زيادة هرمونات الغدة الدرقية، إلى اضطراب وظائف الجسم، ومن علامات قصور الغدة الدرقية الشعور بالتعب، الإمساك، جفاف البشرة، زيادة الوزن، انتفاخ الوجه، تساقط الشعر، الاكتئاب، ضعف الذاكرة، تضخم الغدة الدرقية.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على تفادي مشاكل الغدة الدرقية، منها كما ذكرها موقع "Mayo Clinic"، ما يلي:.

الأكلات البحرية والأسماك

من أفضل مصادر الطعام، الذي يعتبر عنصراً أساسيًا لصحة الغدة الدرقية.

Advertisements

اللحوم الحمراء

تعتبر مصدرا لليود والزنك والسيلينيوم، وهي توليفة معادن تحتاجها الغدة الدرقية لتمارس وظائفها من دون اضطراب.

الأفوكادو

مصدر نباتي هام لدهون "أوميجا3" التي تحتاجها الغدة الدرقية.

البندق

البندق البرازيلي من أغنى المكسرات بالسيلينيوم، الذي يساعد على تفادي مشاكل الغدة الدرقية.