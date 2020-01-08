صور وفيديو.. لقطات جديدة من عقد قران محمود العسيلي

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احتفل الفنان محمود العسيلي، أمس، في الإسكندرية، بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وذلك بعد خطوبة دامت لـ6 أشهر، أقيمت في الساحل الشمالي العام الماضي.
وظهر "العسيلي"، مرتديا بدلة من اللون الرمادي مع قميص أبيض، وتخلى عن الكرافت، وفضل أن تكون ملابسه تميل إلى الكاجوال، فيما اختارت العروس كذلك "لوك" رقيقا خلال عقد القران.
ارتدت "أمنية" فستانا أبيض، قصيرا "Pencil" "بورتال" لامع، وعليه بليزر أبيض طويل، وكانت جميع القطع من اللون الأبيض، مع حذاء بيج وتسريحة شعر منسدل، ومكياج يليق بالسهرة.
من هي أمنية عبدالمنعم عروس العسيلي
وكان "العسيلي" قد أعلن عقد قرانه في الـ7 من ديسمبر، وزواجه للمرة الثالثة من خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وهي من محافظة الإسكندرية، وأول مدربة "مايكروبليدنج" في مصر، وقد تعرفا عن طريق أصدقاء مشتركين، وقررا الزواج بعد 6 أشهر من الخطوبة.
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