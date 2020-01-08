احتفال وإعلان ورسالة لاتحاد الكرة.. مكة بطلة مواقف محمد صلاح

على طريقته الخاصة، قرر لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أن يحتفل بفوز اتحاد الكرة المصري، بجائزة أفضل اتحاد في أفريقيا مع ابنته مكة.

في البداية نشر "صلاح"، صورة لساديو مانى، وهنأه بفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، والذي أقيم أمس، في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة في مصر.

ثم ألحق النجم المصري، ذلك بصورة عبر خاصية "ستوريز"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لابنته مكة.

ويبدو أن الخلافات الناشئة مؤخرا بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري السابق، وراء نشره تلك الصورة، حيث كتب في تعليقها عليها، "جائزة أفضل اتحاد تذهب لـ مكة"، في إشارة منه لابنته.

وظهرت ابنة لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، "مكة"، مرتدية "بشكير" الاستحمام الأبيض، وعليه رسومات باللون الوردي، وظهرت مبتسمة للكاميرا.

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وغاب محمد صلاح، عن حفل توزيع الجوائز دون إعلان الأسباب رغم ترشحه للحصول على لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مع السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

مكة برفقة والدها دائماً

واعتاد النجم المصري أن يشارك ابنته في الأحداث الحياتية المختلفة التي يمر بها، سواء في أوقات احتفالية أو ترفيهية أو لنقل بعض الرسائل أحياناً، وآخر ظهور لمكة مع والدها قبل حفل الكاف، كان تحدي الجيم، فقد شاركته مكة أداء بعض التمارين الرياضية في المنزل، ونشر صلاح صور تجمعهما.

وقبل ذلك كانت مكة أيضا بطلة معه في أحد إعلاناته الترويجية وظهرت مكة، برفقة "مو" في عدة لقطات ومشاهد داخل الإعلان، في احتفالية نظمت لها لعيد ميلادها، وأهداها هدية وفي مشهد آخر ظهرت وهي تركل كرة القدم.

وفي مايو من العام الماضي، ظهرت مكة مرتدية تيشيرت ليفربول، و"بنطلون جينز"، على ملعب "أنفيلد"، خلال لعبها بالكرة، وتسديدها هدفا في شباك أرضية الملعب، وسط احتفال الجماهير بها، وتشجيعهم لها من المدرجات، ثم احتضنها "صلاح" وحملها موجها التحية للجمهور بالمدرجات أثناء احتفاله بحصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

وخلال تسلم محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية كهداف للبريميرليج، قال مداعبا ابنته مكة "نعم، أنا أعلم أن لدينا واحد منه في المنزل، ولكن هذه واحدة أخرى"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد ظهورها وهي تنظر باستغراب من حمل والدها لـ"حذاء الذهبي".

يذكر أنه نشبت خلافات مؤخرا بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة، رئاسة الاتحاد، فيما حصد أمس، الاتحاد المصري لكرة القدم، جائزة أفضل اتحاد في القارة الأفريقية لعام 2019.