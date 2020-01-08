من المطبخ الشعبي.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. لايف ستايل الخليج 365 يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، جولتنا اليوم في المطبخ الصعيدي وطريقة عمل الكشك الصعيدي، الذي يتناوله أهل الصعيد خصوصًا في فصل الصيف. مقادير الكشك الصعيدي - كشك. - دقيق. - مرقة دجاج. - بصل. - سمنة. - ملح. Advertisements - فلفل أسود. طريقة تحضير الكشك الصعيدي: - انقعي الكشك في الماء حتى يزداد حجمه. - أضيفى الكشك للمرقة على النار. - أضيفى الدقيق المذاب في القليل من الماء لخليط الكشك. - شوحي البصل المفروم فى الزيت على النار ثم أضيفى جزء منها الكشك وقلبي. - أتركي الخليط حتى النضج. - قدمي الكشك وزينى الوجة بالبصل المحمر.

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