المعطف يتألق بألوان فاتحة هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- يتألق المعطف هذا الشتاء بألوان فاتحة وزاهية ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام، وفق ما أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف يتألق هذا الموسم باللون الجملي والأزرق الثلجي والأبيض الشتوي والأخضر الداكن كالأخضر الزيتوني.

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