غيرت فستانين.. سر إطلالتي مريم أمين في حفل الكاف لعام 2019

لفتت الإعلامية مريم امين، الأنظار بإطلالتها، خلال حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، "كاف"، والذي أُقيم بمدينة الغردقة، مساء الثلاثاء، وحصل فيه اللاعب ساديو مانيه، على اللقب.

حيث قامت مقدمة الحفل، الإعلامية مريم أمين، بارتداء فستانين مختلفين، خلال الحفل، حيث قامت بتغيير الفستان الذي بدأت به خلال فترة الاستراحة، ما جعلها تتصدر موقع تدوينات القصيرة"تويتر".

حيث أطلق الرواد "هاشتاج"، باسم "غيرت الفستان"، بعد أن ظهرت "أمين"، في الإطلالة الأولى بفستان "وان شولدر"، باللون الأزرق الزهري، بكرانيش على شكل وردة مزينًا بشرائط ذهبية، والذي أظهرها بوزن زائد.

لم تكن الإعلامية موفقة في اختيار إطلالتها الأولى، بحسب تعليقات الجمهور الذي وجه لها الانتقادات خلال الحفل، ما جعلها تستبدله بآخر خلال فترة الاستراحة، حيث ارتدت فستانًا من الساتان بأكمام طويلة، باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة متدلية وخواتم ناعمة، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل مع مكياج قوي.

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ولم يتم معرفة ما إذا كان من المتفق عليه أن تظهر مريم أمين، بإطلالتين في الحفل، أم قامت باستبدال الفستان الأول بعد الانتقادات.

وكانت أعربت الإعلامية مريم أمين، عن سعادتها البالغة، واعتزازها، لمُشاركتها صامويل إيتو، في تقديم حفل جائزة "الأفضل في أفريقيا"، واصفة إياه بأنه الحدث الأهم والأضخم في أفريقيا.

وقالت "أمين" لـ"الوطن" إنها سعيدة للغاية، كون الاختيار وقع عليها بشأن المُشاركة في تقديم هذا الحفل، مع صامويل إيتو، واصفة هذا الحدث بقولها: "من المحطات الهامة في حياتي"، لافتة إلى أن التحضيرات للحفل، قائمة منذ 5 أيام: "نتواجد في معسكر مُغلق منذ 5 أيام، بشأن الاستعداد بشكلٍ كامل لهذه المناسبة".