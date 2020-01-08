الامارات | مريم حسين تشمت في أصالة.. والجمهور ينتقدها

شكرا لقرائتكم خبر عن مريم حسين تشمت في أصالة.. والجمهور ينتقدها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سارعت الفنانة المغربية مريم حسين إلى الشماتة من أصالة بعد تأكيدها لخبر انفصالها عن زوجها طارق العريان، ونشرت مريم حسين مقطع فيديو مثيراً للجدل عبر حسابها الشخصي بموقع "سناب شات"، تظهر فيه وهي متأثرة وحزينة على أغنية بصوت أصالة نصري "ذاك الغبي"، وكتبت: "هذا المقطع مني لأصالة بمناسبة طلاقها". وانهالت عليها تعليقات تنتقد تصرفها غير اللائق.
يذكر أن مريم حسين قد انفصلت عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل منذ 3 سنوات.
وساندت العديد من الفنانات بالوطن العربي أصالة بعد خبر طلاقها، وكان أبرزهم إليسا التي استقبل الجمهور كلامها بكل محبة.وكانت أصالة أعلنت خبر انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها الفنان والمخرج طارق العريان عبر منشور على حسابها الخاص في "إنستغرام" بعد زواج دام أكثر من 13 عاماً.
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