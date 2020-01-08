فيديو.. مريم أمين لأصالة بعد طلاقها: ذاك الغبي ومتابعون: "دي شماتة"

عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "سناب شات"، خرجت الفنانة العراقية، مريم حسين، بمقطع فيديو مصور، وقالت إنها تهديه للفنانة أصالة، بعد إعلان الأخيرة طلاقها عن طارق العريان.

وفي الفيديو، ظهرت "مريم"، وخلفيتها الصوتية كانت أغنية أصالة "ذاك الغبي" وكانت ترددها دون صوت، ومن كلماتها "تذكر اللحظات اللي بعتني فيها، نظرتي ونبضات قلبي وإنت تطفيها، جيت أبي أحكي ما حكيت، ما مدى إنت مشيت وما إلتفت"، و"عاشقك ذاك الغبي، ليه راجع من تبي، عاشقك ذاك الغبي، اللي كنت إنت عيونه".

وخلال ساعات انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث انتقده الكثير من المتابعين، واعتبروه "شماتة" في طلاق الفنانة أصالة، وليس تضامنا معها، أو لدعمها.

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ومن بين تعليقات المتابعين على المقطع المصور، "دي شماتة مش تضامن"، و"نشكر مريم على مساعدتها الرهيبة لأصالة، وسمعت أخبار تقول أن أصالة بعد هالمقطع صاحت من الضحك"، و"ايه الهزار ده؟ دي بهزر"، و"حد يقول كدة في طلاق؟".

من هي مريم حسين؟

مريم حسين، ممثلة عراقية مغربية، عرفت من المسلسلات الدرامية، بدأت العمل في مجال التمثيل بعد انتهائها من المرحلة الثانوية، حيث لم تستكمل دراستها الجامعية، وقررت دراسة الفن في أكاديمية السينما بنيويورك، تبلغ من العمر 31 عاما، بدأت من خلال مسلسل (جيران) في عام 2009، ثم مسلسلات (أوراق الحب)، (ليلة العيد)، (بنات سكر نبات)، (عطر الجنة).

انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت أمس، انفصالها رسميا عن طارق العريان، وذلك بعد زواج دام 14 عاما، وأنجبت خلاله طفليها آدم وعلي، وقالت أصالة، في إعلان الانفصال عبر "إنستجرام"، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

ولحق ذلك رد فعل من طارق العريان، حيث أعلن هو الآخر خبر طلاقه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد ".