السمعة سر نجاح الخاطبة.. دعاء 10 سنين "بتوفق راسين في الحلال"

10 أعوام في مجال البحث عن شريك الحياة المناسب، أو كما يقول المصريون بـ "توفق راسين في الحلال"، قضت "دعاء" طيلة تلك الفترة في العمل بمجال البحث عن العريس أو العروسة المناسبة من أجل الطرف الآخر، معتمدة في ذلك على سمعتها الطيبة.

دعاء عبدالرحيم، 35 عامًا، رغم صغر سنها، إلا أنها قررت ممارسة مهنة "الخاطبة" من أجل عمل الخير والسعي في إتمام علاقات زواجات بطرق مشروعة وناجحة: "بحب أوفق راسين في الحلال وأساعد الشخص إنه يلاقي شريك حياة مناسب لظروفه الاجتماعية من جميع النواحي، وأهو بساعد في منع حاجات كتيرة الناس بتلجأ لها عشان تتجوز وخصوصا الشباب"، وفقًا لـ دعاء.

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30 علاقة زواج ناجحة هم رصيد "دعاء" خلال الـ10 أعوام، والتي استطاعت خلالها كسب سمعة طيبة في مجال البحث عن شريك الحياة، "أصل مهنتنا دي سمعة ولو الواحدة خسرتها يبقى مفيش أكل عيش".

أما عن تداول مهنة "الخاطبة" قديمًا فتقول: "زمان كان في خير والناس كانت بتثق في بعضها بشكل كبير، عشان كده مكانش في كدب ولا نصب، وكانت الخاطبة دي من أساسيات الشارع المصري، إنما دلوقتي احنا بنتعب عشان نوفق شخصين كويسين مع بعض وقليل لما الموضوع بيكمل للآخر كويس".

مستكملة، "دلوقتي باخد وقت عشان مثلا أدور على واحد كويس لبنت محترمة ومناسبة ليه، وأوقات كتيرة لما الاتنين بيرتاحوا مع بعض ظروفهم مبتكونش مناسبة على أبسط مواقف والأهل بيبوظوا الموضوع، وأهو كله في الآخر نصيب وتوفيق من ربنا".