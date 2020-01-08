أبرز صيحات الإكسسورات الشتوية التي لن تندمي على تجربتها في 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتسم موسم الشتاء بجوه الممطر البارد والكئيب لذلك فإن النساء غالبًا ما يلجأن إلى ارتداء طبقات من الأزياء للحصول على زي دافئ ومريح، ولأن معظم الإطلالات تكون في لوحة ألوام داكنة ومحايدة، فإنهن يعتمدن بشكل كبير على الإكسسوارات لإضفاء لمسة ملونة مشرقة على مظهرهن.

وفي هذا الموسم على وجه الخصوص ، تأتي الأحذية والحقائب والمجوهرات المتاحة للشراء في ظلال مشرقة وملفتة للأنظار، يمكنك ارتداء زوج من الكعوب الكريستالية بالأربطة إلى موعدك المسائي، أو إضافة أقراط الثريا البراقة إلى الإطلالة الكاجوال بالسترة الصوفية والجينز.

فيما يلي اكتشفي أبرز ستة اتجاهات ملحمية في فصل الشتاء لن تندمي على تجربتها.

الكعب اللامع

الكعب المزخرف بالكريستال هو الحذاء المثالي لترقية إطلالتك بالمعطف الطويل والفستان المحايد في ليلة شتوبة، ارتديها مع زوج من الجوارب الطويلة السوداء للحصول على الزي المثالي.

قلادة السلسلة المكتنزة

إنها صيحة القلادة الأكثر شعبية حاليا، صورتها الظلية الضخمة ولونها الذهبي الملفت الأنظار يجعلها قطعة مثالية لترقية أية إطلالة مهما كانت مملة.

حقيبة الكتف القصيرة

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إنها من أبرز صيحات التسعينات اليت يتم إحياؤها بطرق جديدة كل عام، وفي الوقت الحالي، تعتبر حقائب الكتف القصير الأكثر شعبية في مشهد الموضة و الأكثر أناقة بطبيعة الحال.

الخواتم المكتنزة

ضعي خواتمك الرقيقة والأنثوية جانبًا، واستقبلي هذا النمط الجديد من الخواتم المكتنزة و العريضة، والتي تتميز بأشكالها الهندسية المنحوتة وبساطتها وأسعارها المعقولة لا حاجة لك بأحجار الكريستال الفاخرة ولا الأحجار الكريمة الملونة، فهي جميلة كما هي.

قبعات الدلو الملفتة للأنظار

قبعات دلو لا تغيب عن مشهد الموضة في موم الشتاء و لا الصيف، ولموسم الشتاء هي متوفرة بأنسجة دافئة فاخرة وألوان زاهية وغير متوقعة، من الفرو إلى الجلد والكشمير اختار منها ما يناسبك بظل مشرق لإضفاء لمسة نابضة بالحياة إلى مظهرك.

أقراط الثريا

أقراط الثريا هي أحدث صيحات الأقراط الرائجة حاليا، تتميز بشكل الضخم والمنسدل ولمعانها الذي لا يخفت، يمكنك ارتداؤها كجزء من مظهر مسائي أو مع إطلالة كاجوال لإضفاء لمسة جمالية على ملابسك اليومية، ولتحسين مزاجك.