الامارات | «شبح الغابة» يستعرض قدراته في حديقة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «شبح الغابة» يستعرض قدراته في حديقة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة الإمارات للحيوانات بمنطقة الباهية في أبوظبي، عن أنه أصبح بإمكان عشّاق الحيوانات التعرف إلى النمر الأسود (جاكس) الذي انضم إلى الوجهة مؤخراً.

وكشفت الحديقة في بيان أن «جاكس»: «يتمتع بجاذبية، وقد استقر في موطنه الجديد مستعرضاً جماله أمام الجميع».

وأضافت أن «النمر الأسود الذي يعد أحد أروع الحيوانات البرية؛ أنقذ على يد شخص طيب قام بالتبرع به لاحقاً إلى حديقة الإمارات للحيوانات ليتمكن من الحصول على دعم الخبراء ورعايتهم ضمن بيئة صحيةٍ آمنة».

ويُعتقد أن عمر «جاكس» يتراوح ما بين عام ونصف العام، ومن المرجح أنه يعيش إلى سن الـ15 تقريباً.

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وتابعت الحديقة إلى أنه نظراً لكونه الأول من نوعه في الحديقة، فإن الفريق المسؤول عن الحيوانات اللاحمة يسعى جاهداً لمنحه شريكاً في اللعب.

يشار إلى أن النمور السوداء تتمتع بالعديد من المزايا، من بينها أنها تسبح بمهارة، وبارعة في تسلق الأشجار، وغالباً ما تستخدم الأشجار كغطاء للانقضاض على فرائسها، وتقفز على ارتفاعاتٍ تصل إلى 20 قدماً لصيد الغزلان والقرود والأرانب والطيور، وتتمتع أيضاً بحاسة سمعٍ قوية وبصرٍ حاد، وفك يساعدها في الدفاع عن أنفسهم. كما يُعرف النمر الأسود غالباً باسم «شبح الغابة» بسبب ذكائه في الصيد.