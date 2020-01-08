الملكة ليتيزيا تستهّل العام الجديد بإطلالة ساحرة تجمع فيها بين الرقيّ والجرأة

بعد فترة من الإستراحة، استهلّت ليتيزيا ملكة إسبانيا العام الجديد بإطلالة تجمع فيها الرقيّ والجرأة في الوقت عينه خلال مشاركتها في احتفال عسكري في مدريد يسمى Pascua Militar Day.وتشتهر ملكة اسبانيا بإطلالاتعا الأنيقة والعصرية، وتميل إلى تفضيل الأزياء الطليعية على البدلات الصلبة والخياطة الرسمية.

ليتيزيا وبدل إختيار إطلالة كلاسيكية أنيقة كعادتها، خطفت الأنظار بفستان معطف طويل باللون الأزرق، فبدت ساحرة بقصة الياقة الـV مع الشق الجريء، والأكمام الطويلة، إضافة الى الزرّ على شكل وردة الذي زيّن خصرها. واكملت اللوك بحذاء اسود من ماركة Carolina Herrera.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، وهذا الأمر هو تقليد يعود الى العام 1782. كما تألقت بمكياج ناعم بألوان ترابية ناسبتها تماماً.وزيّنت الملكة ليتيزيا الإطلالة بأقراط من اللؤلؤ والألماس، فلاءمت اللوك ومنحته مزيداً من الرقيّ.

وقد تكون مجرّد صدفة، لكن الملكة إختارت أول إطلالة لها في العام الجديد بلون العام 2020 Pantone's Colour of the Year وهو الأزرق الداكن التقليدي Classic Blue، والذي يتمّ إختياره سنوياً بناء على صيحات الألوان.وهو لون يبعث على الهدوء والثقة والتواصل، ويضفي شعوراً بالسلام والهدوء على روح الإنسان ويوفّر ملاذاً آمناً.

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