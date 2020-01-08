تريدين تنقية هواء المنزل؟.. استخدمي الألوفيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

كل منا يعاني لاستنشاق هواء نقي خال من المواد الضارة مثل دخان السجائر ومادة "ثلاثي كلورو الإيثيلين" الموجودة في الكثير من المواد الغروية، لكن كيف يتم ذلك داخل المنزل؟

تقول حركة "المنزل الآمن" الألمانية إن الألوفيرا تتمتع بفوائد كبيرة للهواء داخل المنزل؛ حيث إنها تعمل على فلترة المواد الضارة من الهواء.

كما تعمل الألو فيرا على تفكيك مادة "الفورمالديهايد"، التي تدور حولها شبهات بأنه مادة مسرطنة، والتي توجد في منتجات الخشب المضغوط والمواد العازلة للأرضيات.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الألو فيرا على إنتاج الأوكسجين ليلا، ما يجعلها مناسبة لغرفة النوم.