هذا ما تشير إليه آلام البطن لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن آلام البطن لدى الأطفال قد تشير إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، خاصة إذا كانت الآلام متكررة وفي نطاق السرة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الانتفاخ والإسهال أو الإمساك.

وكشفت الرابطة أن متلازمة القولون العصبي تهاجم الأطفال بسبب فرط حساسية الأعصاب في نطاق البطن، مشيرة إلى أنها تحدث بسبب التوتر النفسي.

وحال يتعين على الوالدين استشارة الطبيب للتحقق من إصابة الطفل بمتلازمة القولون العصبي واستبعاد أية أمراض أخرى كالتهاب الزائدة الدودية.

ويتمثل العلاج في العلاج السلوكي وتقنيات الاسترخاء مع إمكانية تناول بذور قطونة أو مالتوديكسترين من أجل حماية جدار الأمعاء الحساس من التهيج.