أبرز حقائب المصممين التي سترينها في كل مكان خلال 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تكتمل أناقة المرأة دون حقيبة يد جميلة، فهي ليست مجرد إكسسوار مكمل للمظهر، بل هي جزء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.

وتختار معظم النساء حقائب اليد وفقا لنمط الإطلالة أو ذوقها الشخصي، لذلك يحرص أشهر المصممين العالميين على طرح عشرات التصميمات والأنماط من هذا الإكسسوار لتلبية طلباتهن، لكن بطبيعة الحال غالبا ما تكون هناك حقائب مميزة عن غيرها تحظى بشعبية واسعة، وهذا السنة وقبل انطلاق أسابيع الموضة، جمعنا لك أبرز أنماط حقائب اليد من توقيع أشهر المصممين، والتي نتوقع أن نراها في كل مكان في الأسابيع المقبلة.

حقيبة الكتف "Ballon" من لويفي

يبدو أن العلامة الإسبانية لويفي لن تتوقف عن طرح حقائب أيقونية، فإلى جانب حقيبة Gate و Puzzle، ظهرت حقيبة الكتف الجديدة Ballon، والتي تم عرضها للمرة الأولى على مدرج ربيع وصيف 2020، وتأتي على شكل كروس بودي بنمط السلة، كما تتميز بشكل هندسي ملفت و بكونها ثنائية اللون، لذا من المؤكد أن يتم رصدها كثيرا ضمن إطلالات نجوم ستايل الشارع في شهر الموضة المقبل، ويبلغ سعرها 2650 دولارا.

حقيبة "1969" من باكو رابان

جذبت حقيبة "1969" من باكو رابان الانتباه في العام الماضي، ويبدو أنها لا تظهر أي علامات على التباطؤ؛ إذ تتميز بشكلها اللامع المستوحى من الديسكو، كما أنها موجودة في ساحة الموضة منذ عام 1969؛ ما يدل على كونها حقيبة كلاسيكية تصلح لكل زمان، وقد قدمتها العلامة الإسبانية في تصاميم عصرية وفي ظلال ألوان معدنية أحادية وثنائية اللون، إنها الخيار المثالي لإطلالة مسائية راقية، ويبلغ سعرها 820 دولارا.



حقيبة التوت "Island" من ستود

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وقع عشاق الموضة في حب حقيبة التوت الجديدة "Island" من العلامة الصاعدة ستود، المشهورة بحقيبة يد الهلال الأيقونية، وذلك من بداية طرحها في الأسواق لموسم ما قبل خريف 2020، تتميز بصورتها الظلية الضخمة وبحجمها الخفيف، كما أنها مصنوعة من الجلد الناعم العملي، لذلك نتوقع أن نراها في كل مكان في الأسابيع القادمة، ويبلغ سعرها 595 دولارا فقط.

حقيبة "Susana" من مارك كروس

لن تكون حقيبة Susana من Mark Cross الحقيبة التي سترينها في كل مكان، ولكنها الحقيبة التي ستبقى في خزانة ملابسك لسنوات قادمة وتحتفظ بأناقتها وجاذبيتها، فهي فسيحة ومصنوعة بحرفية عالية، ويبدو أن كروس يجيد تصميم القطع بشكل جيد مثل حقيبة غريس الأيقونية على سبيل المثال، ويبلغ سعر الحقيبة الجديدة 2190 دولارا.

حقيبة "Jodie" من بوتيغا فينيتا

شهدت بوتيغا فينيتا عودة هائلة في عام 2019 بعد تعيين دانيال لي مديرا إبداعيا لدار الأزياء الإيطالية، ومع حلول عام 2020، فإننا نتطلع إلى اكتشاف الحقيبة الجديدة التي ستجتاح الساحة طوال العام، في العام الماضي سادت حقيبة (Pouch Bag)، ونتوقع هذا العام أن تصبح جودي الحقيبة المفضلة لدى نخبة الأزياء.

تأتي حقيبة "Jodie" مصنوعة من جلد الخروف وبحجمين مختلفين وثلاثة ألوان مختلفة، وتتميز بالمقبض العلوي وبعقدة على جانب واحد، وصورة ظلية بسيطة بطابع المينيماليست وهي مثالية للارتداء اليومي، الحقيبة تناسب جميع احتياجاتك الأساسية وسهلة التنسيق مع أي مظهر، أما سعرها فيبدأ من 1,720 دولارا.