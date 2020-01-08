محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يتراجع إنتاج هرمون الذكورة "التستوستيرون" مع التقدم في العمر، غير إن الدكتور كريستيان لايبر اختصاصي المسالك البولية الألماني أوضح أن الأعراض الدالة على ذلك تتمثل في اضطرابات الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية وتراجع الكتلة العضلية وتراجع كثافة الشعر وزيادة الوزن.
وأضاف اختصاصي المسالك البولية الألماني أنه إلى جانب العلاج الدوائي يمكن مواجهة تراجع إنتاج هرمون "التستوستيرون" من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والعمل على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى ضبط قيم ضغط الدم ونسبة السكر بالدم.
كانت هذه تفاصيل خبر منها زيادة الوزن.. أعراض تنذر بتراجع هرمون الذكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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