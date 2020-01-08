حكم الدين في التعقيم للزوج أو للزوجة لمنع الحمل

قد يلجأ بعض الأزواج أو الزوجات لإجراء عمليات التعقيم، وهي عملية طبية لجعل الفرد غير قادر على الإنجاب، من خلال عدد من التقنيات الطبية، وذلك لتحديد النسل، والتي تتم في عديد من البلدان.

وكان أحد الأشخاص، أرسل رسالة لبوابة دار الإفتاء المصرية، تضمن الآتي: "هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلةٍ لمنع الحمل؟".

وأجابت بوابة الإفتاء، خلال الموقع الرسمي، إنه يحرم التعقيم لأيِّ واحدٍ من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا؛ سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواءٍ أو جراحةٍ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابًا بمرضٍ موروثٍ أو ينتقلُ بالوراثة مضرًّا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضةً لا يستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع، سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض بل ويجب دفعًا للضرر؛ لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى أعلم.