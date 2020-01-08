للرجال.. 6 خطوات لتنظيف شفرات الحلاقة

شفرة الحلاقة، واحدة من أهم مقتنيات الرجال الشخصية، والذي قد يستخدمها عدة مرات، وقد يفشل البعض في تنظيفها بانتظام، الأمر الذي قد يؤدي لتعلق البكتيريا والجراثيم بها، فضلًا عن تعرض الشفرة للصدأ.

وإليك 6 خطوات لتنظيف شفرات الحلاقة بحسب ما ذكرها "wikihow".

إزالة البقايا والترسبات

قم بشطف شفرة الحلاقة أولًا بالماء الساخن، خلال وضع رأس الشفرة تحت تيار قوي من الماء، ووجه الماء على الجانب الخلفي أيضًا من رأس الشفرة، للتخلص من الشعر وبقايا كريم الحلاقة.

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التخلص من الشعر الدقيق

اخبط شفرة الحلاقة في حافة الحوض بضعة مرات بلطف، لكي تتخلص من الشعر الدقيق، والبقايا العالقة داخل الشفرة.

احرص ألا تستخدم يدك مُطلقًا، حتى لا تجرحها الشفرة.

تنظيفها بالفرشاة

استخدم شعيرات فرشاة الحلاقة الناعمة، لتنظيفها من أي بقايا عالقة، لأن الشعيرات تصل لأدق المساحات.

تجفيف الشفرة

قم بوضع الشفرة في مكان جاف لتجفيفها جيدًا، ولا تتركها كثيرًا حتى لا تصدأ.

تعقيم شفرة الحلاقة

قم بتعقيم الشفرة باستخدام الكحول، من خلال وضعها في وعاء عميق به كحول لتعقيمها جيدًا، ثم اتركها تجف.

تخزين الشفرة

في النهاية لابد من تخزين الشفرة في مكان آمن، وداخل "كفر" خاص حتى تبعدها عن البكتيريا.