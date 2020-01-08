كيك الجلاش هو مزيج من الجلاش الشرقي والكيك الغربي، يمكن صنعه بمزج مكونات كلا الأكلتين، وهي وصفة حلوة تضيف مزيد من الدفء للشتاء. المقادير لفة جلاش. كوب ونصف لبن. نصف كوب زبادي. ملعقة كبيرة نشا. نصف كوب سمن. نصف كوب سكر. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. Advertisements 2 بيضة. فانيليا. شربات. طريقة التحضير تكرمش أوراق الجلاش وتوضع في صينية. يوزع السمن المذاب على الوجه. يخلط اللبن مع البيض والزبادي والنشا والفانيليا والسكر والبيكنج بودر في الخلاط. يسقى الجلاش بخليط اللبن والبيض ويدخل الفرن على درجة حرارة 180. يقطع الجلاش ويسلق بالشربات وهو ساخن ويقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الجلاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.