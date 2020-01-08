يعتبر الجلاش من أشهى الحلويات المنتشرة بشكل كبير في دول بلاد الشام ومصر، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل جلاش بالكاسترد، على طريقة الشيف نرمين هنو، مقدمة برنامج "زي السكر" على سي بي سي سفرة.

المكونات

1 كيلو جلاش.

300 جرام زبدة مذابة.

الكاسترد 1 لتر حليب.

200 جرام سكر.

2 صفار بيض.

80 جرام دقيق.

40 جرام نشا.

رشة جوزة الطيب.

20 جرام زبدة.

شربات

400 جرام سكر.

350 مل ماء.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

تجهز صينية مدهونة بالزبدة.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180.

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يرص الجلاش طبقات وتدهن من بينها الزبدة.

تضاف الحشوة ثم تضاف طبقات الجلاش وتدهن من بينها الزبدة.

يقطع الجلاش إلى مربعات.

يوضع في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

يسقى بالشربات.

الكاسترد

يسخن الحليب على النار

يمزج النشا، الدقيق، وجوزة الطيب بقليل من الحليب، ثم يضاف البيض مع السكر، الملح، والفانيليا.

يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض ويقلب، ثم يوضع على الحليب المتبقي، ويترك مرة أخرى على النار، مع التقليب المستمر، حتى يصبح القوام كريمي ثم تضاف الزبدة.

يترك ليبرد تماما

الشربات

يوضع الماء والسكر على النار، حتى يذوب السكر، والوصول إلى القوام المطلوب.