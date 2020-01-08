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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:
ظهرت الإعلامية المصرية مريم أمين في حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، والذي يقام بمدينة الغردقة المصرية، بإطلالتين مختلفتين، إذ ارتدت في الإطلالة الأولي فستاناً طويلاً من المخمل بدرجات اللون الأزرق، مزينا بشرائط فضية متداخلة مع التصميم بقصة one shoulder.
واتسم الموديل عند منطقة الصدر بكشاكش ضخمة على شكل وردة كبيرة، بقصة محكمة عند منطقة الخصر مع أطراف حادة وبارزة.
وجاء الفستان بقصة غريبة جعلها تبدو بوزن زائد بالإضافة إلى أن التصميم جعل إطلالتها مبالغ فيها خاصة مع اعتمادها مكياجًا قويًا بدرجات اللون الموف الذي جاء غير مناسب مع لون بشرتها، وتصميم الفستان.
وفي الإطلالة الثانية، اختارت مريم فستانًا طويلًا ناعمًا باللون الأحمر من الساتان بأكمام طويلة، وقصة off shoulder.
ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة متدلية وخواتم ناعمة، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل مع مكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي بدرجات الموف، وأحمر شفاه باللون الماروني الصارخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - مقدمة حفل "كاف 2019" تظهر بإطلالتين.. الأولى غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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